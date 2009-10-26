Гендиректором АВЭК назначен Багинский
14:43, 26 октября 2009Агро
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Сообщили в компании
Генеральным директором АО «Концерн «АВЭК и Ко» назначен Валерий БАГИНСКИЙ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, сегодня нового руководителя представил коллективу компании председатель Совета учредителей концерна Борис ФЕЛЬДМАН.
Справка УНИАН. Основной вид деятельности АО "Концерн "АВЭК и Ко" – сдача в наем собственной и государственной недвижимости производственно-технического и культурного назначения, оптовая торговля.
В числе предприятий, которые входят в структуру "Концерна "АВЭК и Ко", – ТЦ "Барабашово", ОАО "Великобурлукский сыродельный завод", ОАО "Вовчанский молочный завод" и ЗАО "Время" (газета "Время").
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