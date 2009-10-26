Гендиректором АВЭК назначен Багинский

Генеральным директором АО «Концерн «АВЭК и Ко» назначен Валерий БАГИНСКИЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сегодня нового руководителя представил коллективу компании председатель Совета учредителей концерна Борис ФЕЛЬДМАН.

Справка УНИАН. Основной вид деятельности АО "Концерн "АВЭК и Ко" – сдача в наем собственной и государственной недвижимости производственно-технического и культурного назначения, оптовая торговля.

В числе предприятий, которые входят в структуру "Концерна "АВЭК и Ко", – ТЦ "Барабашово", ОАО "Великобурлукский сыродельный завод", ОАО "Вовчанский молочный завод" и ЗАО "Время" (газета "Время").