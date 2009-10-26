В Крыму сельхозпроизводство выросло

В Крыму в январе-сентябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) увеличился на 5,9%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - сократился на 6,1%, в хозяйствах населения - вырос на 19,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Автономной Республике Крым.

Согласно сообщению, в Крыму за 9 месяцев текущего года объем производства продукции растениеводства увеличился на 8,2% (в том числе в аграрных предприятиях уменьшился на 11,6%, в хозяйствах населения - увеличился на 38,0%), в первую очередь за счет увеличения производства картофеля, овощной и плодово-ягодной продукции.

В январе-сентябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. общий объем производства продукции животноводства увеличился на 3,8%, в том числе в аграрных предприятиях - на 1,0%, в хозяйствах населения - на 6,0%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-август 2009 г. объем сельхозпроизводства вырос на 5,7%, в том числе в сельхозпредприятиях сократился на 8,8%, в хозяйствах населения - увеличился на 21,3%.