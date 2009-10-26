В Крыму поголовье КРС увеличилось

В хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 октября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота составило 199,7 тыс. голов, или на 0,7% больше по сравнению с 1 октября 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе поголовье коров составило 90,1 тыс. голов (на уровне 1 октября 2008 г.), свиней - 174,4 тыс. голов (на 4% больше), овец и коз - 358,5 тыс. голов (на 10% больше), птицы всех видов – 12 млн. 101,7 тыс. голов (на 6% больше).

В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1 октября 2008 г. сократилось на 23%, в том числе коров - на 5%. В то же время в этих предприятиях наблюдается увеличение поголовья свиней на 5%, овец и коз - на 3%, птицы - на 12%.

Поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах населения, увеличилось на 9%, в том числе коров - на 0,6%, а также поголовье свиней выросло на 2%, овец и коз - на 11%, птицы - уменьшилось на 0,4%. Население на начало октября 2009 г. содержало 81% общей численности крупного рогатого скота (на 1 октября 2008 г. - 74%), в том числе коров - 90% (89%), свиней - 47% (48%), овец и коз - 87% (86%), птицы - 45% (в прошлом году - 48%).

В январе-сентябре 2009 г. в аграрных предприятиях Крыма объем выращивания скота и птицы увеличился против прошлогоднего уровня на 0,5%, в том числе птицы - на 4%, при этом крупного рогатого скота - снизился на 24%, свиней - на 2%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составило 101% (в прошлом году - 99,5%).

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 сентября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота составило 205,5 тыс. голов, или на 0,9% больше по сравнению с 1 сентября 2008 г.