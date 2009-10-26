В Крыму реализация агропродуктов на рынках упала

В Автономной Республике Крым объем продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-сентябре 2009 года сократился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены выросли на 17,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала года в Крыму продукты животноводства подорожали на 20,7%, при этом объем их продаж увеличился на 9,4%. Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 19% при росте цен на 8,1%.

Как сообщал УНИАН, реализация сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в сентябре 2009 года сократилась на 6% по сравнению с августом т.г. при снижении цен на 3%.