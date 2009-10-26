Крымские арендаторы рассчитались по аренде земли на 86,8%

В Автономной Республике Крым за январь-сентябрь 2009 года уровень расчетов арендаторов по договорам аренды земельных участков, долей (паев) составил 86,8%, что на 0,7% выше уровня за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, из подлежащих к выплате 152,818 млн. грн. в счет расчета за аренду поступило 132,649 млн. грн. При этом 52,8% (70,096 млн. грн) из этих средств поступило в денежной форме, что на 9,3%, или 30,6 млн. грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С показателями выше среднего по автономии и выше уровня прошлого года произведен расчет за аренду земли арендаторами Нижнегорского (93,3%), Ленинского (92%), Джанкойского (89,3%) и Советского (88%) районов,

Ниже уровня прошлого года и среднего показателя по Крыму на 1 октября т.г. произведен расчет за аренду земли в Белогорском (82%), Красноперекопском (82%) и Черноморском (86%) районах.