В Тернопольской обл. производство мяса сократилось

В Тернопольской области в январе-сентябре 2009 года объемы производства мяса уменьшились на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

«В основном предприниматели прекращают заготовку скота в связи с отсутствием сбыта», – объяснил причины спада производства А.МАЙКА.

В то же время, по его данным, ООО «Заготсервис» за счет выхода на новые рынки сбыта нарастило объемы производства на 5,1% и произвело больше всего мяса в области – 1,4 тыс. тонн.

Также А.МАЙКА сообщил, что производство колбасных изделий в области за 9 месяцев т.г. сократилось на 46,8% – до 805 тонн. По его словам, существенный спад показателей в отрасли обусловлен остановкой завода ООО «Доброслав-Тернополь», который в этом году вообще не производил продукцию.

«Лишь Гусятинский район, где сосредоточено достаточно много колбасных цехов, дал прирост на 23%, произведя 402 тонн колбасы», – сказал А.МАЙКА.

В целом производством мяса в Тернопольской области занимаются 15 предприятий, производством колбасных изделий – 8 предприятий, которые имеют влияние на показатели отрасли.