В Крыму индекс производства в пищевой промышленности составил 90%

В Автономной Республике Крым по итогам работы за 9 месяцев 2009 года индекс промышленного производства в пищевой промышленности к аналогичному периоду 2008 года составил 90,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

При этом, отмечается в сообщении, индекс промпроизводства по пищевой промышленности за сентябрь 2009 года к августу 2009 года составил 101,3%. В частности, за 9 месяцев 2009 года в Крыму возросло производство в натуральном выражении колбасных изделий на 23,7%, баранины на 8,0%, вина виноградного на 11,5%.

Вместе с этим снижены объемы производства мясной группы (говядины на 48,9%, свинины на 29,0%, мяса и субпродуктов птицы на 2,5%), молокопродуктов (молока обработанного жидкого на 13,6%, масла сливочного на 33,8%, творога свежего неферментированного на 15,6%, продуктов кисломолочных на 15,9%), муки на 2,1%, круп на 10,9%, макаронных изделий на 8,7%, комбикормов на 28,2%, хлебобулочных изделий на 9,2%.

В группе подакцизных товаров снизилось производство коньяка на 37,7%, ликёроводочных изделий на 23,8%. Также уменьшилось производство воды минеральной на 51,0%, напитков безалкогольных на 34,9%.