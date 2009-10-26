В Крыму запасы зерна уменьшились

В Автономной Республике Крым на начало октября 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 753,9 тыс. тонн зерна, что на 18% меньше, чем на 1 октября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 464,5 тыс. тонн (на 29% меньше). Из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях хранилось 318,3 тыс. тонн (на 15% меньше), в том числе 173,7 тыс. тонн пшеницы (на 23% меньше).

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 435,6 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища – 344,7 тыс. тонн.

Запасы семян подсолнечника составили 12,7 тыс. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2,3 тыс. тонн, на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение зерна, – 10,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, на 1 сентября 2009 года в Крыму в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 901 тыс. тонн зерна, что на 12,8% меньше, чем на 1 сентября 2008 года.