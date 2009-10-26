В Винницкой обл. запас кормов увеличился

В сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) на 1 октября 2009 года было в наличии 230,7 тыс. тонн кормов всех видов, что на 6,4% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 октября 2009 года наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС в Винницкой области составляло по 14,1 ц против 13,4 ц годом ранее.

Как сообщал УНИАН, на 1 сентября 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях региона (кроме малых) было в наличии 160,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 1,2% против аналогичного показателя прошлого года.