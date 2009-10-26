В Херсонской обл. производство колбас сократилось

В Херсонской области за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года производство колбас сократилось на 19,1% - до 110 т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, за указанный период производство вареных колбас, сарделек и сосисок сократилось на 24% - до 57 т, а производство полукопченых колбас увеличилось на 7,3% - до 38 т.