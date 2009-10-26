В Житомирской обл. сахарная свекла убрана на 5,8 тыс. га

В Житомирской области сахарная свекла убрана на 5,8 тыс. га, что составляет 55% запланированных к уборке площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Евгений ДАНКЕВИЧ.

Он отметил, что область по темпам уборки сахарной свеклы отстает от других областей Украины и по сравнению с прошлым годом.

"Очень важной для области является идущая полным ходом уборка сахарной свеклы, однако по темпам уборки этой продукции мы отстаем по сравнению с прошлым годом и свеклосеющими регионами страны. Из прогноза в 10,6 тыс. га убрано только 5,8 тыс. га, или 55% от необходимого", - сказал Е.ДАНКЕВИЧ.

По его словам, не в полную мощность пока идет уборка сахарной свеклы в хозяйствах Ружинского, Андрушевского и Попельнянского районов.

В целом по области общая площадь посевов сахарной свеклы составляет 10,6 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях - 9,8 тыс. га. (на уровне прошлого года).