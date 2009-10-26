В Житомирской обл. зерновую кукурузу убрали на 8,4 тыс. га.

Аграрии Житомирской области убрали зерновую кукурузу на площади в 8,4 тыс. га из необходимых 55 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Евгений ДАНКЕВИЧ.

По его словам, уже намолочено 60,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 71,8 ц/га.

Е.ДАНКЕВИЧ напомнил, что в нынешнем году во всех категориях хозяйств Житомирской области для обмолота кукурузы хозяйства имеют 23 кукурузоуборочных и 185 приспособленных к уборке этой культуры зерноуборочных комбайнов. Из других регионов в область также привлекут 25 комбайнов.