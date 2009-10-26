Продовольственная компания "Подолье" сократила прибыль

Продовольственная компания "Подолье" за 9 месяцев т.г. сократила прибыль на 19,95% или на 2,118 млн. грн., по сравнению с 9 месяцами 2008 года, – до 8,496 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2009 г. "Подолье" увеличило чистый доход на 52,23% или на 58,853 млн. грн., по сравнению с 9 месяцами 2008 года, - до 171,514 млн. грн. Валовой доход (выручка) от реализации увеличился более чем в 2 раза или на 143,153 млн. грн. – до 273,936 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, продовольственная компания "Подолье" в первом полугодии увеличила прибыль на 6,82 млн. грн., по сравнению с первым полугодием 2008 года, – до 6,97 млн. грн.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 в Винницкой области, входит в состав концерна "Укрпроминвест".

2008 год "Подолье" закончило с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или на 68,655 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 302,658 млн. грн.