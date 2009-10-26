В Херсонской обл. производство вина выросло

В Херсонской области производство вина за 9 месяцев 2009 года выросло на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 381,4 тыс. дал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, производство вина в сентябре текущего года относительно показателей сентября 2008 года возросло более чем в 2,8 раза, а к августу текущего года сократилось на 0,2% - до 49,4 тыс. дал.