Власти Житомирщины инициируют изменения в закон

Власти Житомирской области инициируют внесение изменений в законодательство по порядку подписания договоров об аренде земли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель губернатора Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного развития Николай ДЕЙСАН на семинаре по завершению осенне-полевых работ.

По его словам, в регионе, в частности, и в ряде областей в целом существует проблема неиспользуемых земель. «Речь идет о тех инвесторах, которые арендуют земли, но не засевают их», - уточнил он.

«За эти незасеваемые десятки гектаров земель инвесторы исправно платят арендную плату за землю, тратя огромные средства. Абсолютно закономерно возникает вопрос – зачем они это делают? Несложно предположить наверняка, что, скорее всего, это делается для того, чтобы дождаться снятия моратория на продажу земли, «застолбив» вовремя эти земли», - пояснил замгубернатора.

Такие меры, по его словам, позволят властям в одностороннем порядке разрывать договора аренды с теми инвесторами, которые не обрабатывают арендуемые земли. Они также значительно увеличат поступления в бюджеты всех уровней и число рабочих мест.

По мнению авторов законодателньой инициативы, в договорах аренды кроме арендующего землю и орендодателя должна обязательно присутствовать и треться сторона - власть, которая будет отстаивать вопросы государства для более рационального использования земли.

Н.ДЕЙСАН отметил также, что для успешного решения вопроса в области будет работать комиссия Минагрополитики, в результате чего будут подготовлены ряд предложений Кабинету министров Украины и парламенту.

«В уже подготовленном Житомирской облгосадминистрацией письме премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО содержится просьба повлиять на ситуацию, которая сложилась в ряде районов области в плане проблемных вопросов инвестирования», - добавил он.