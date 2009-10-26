Винницкая обл. увеличила производство кондитерских изделий

Предприятиями Винницкой области в январе-сентябре текущего года увеличили производство кондитерских изделий на 39,1% или 11,034 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 39,222 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что увеличение производства состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, а также благодаря росту спроса на кондизделия.

В частности, в сентябре производство кондитерских изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 70,76% или 2,299 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем 2008 года, - до 5,548 тыс. тонн. По сравнению с августом, производство кондитерских изделий в сентябре 2009 года увеличилось на 64,92% или на 2,184 тыс. тонн.

Рост объемов производства отмечен на предприятиях Винницы - 38,5%, Иллинецкого района - в 3 раза, Тульчинского района – на 2,3%.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области является Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen и "Винницкая конфетка". В целом производством кондитерских изделий в Винницкой области занимается 3 предприятия.