В Житомирской обл. убрана соя на 16,5 тыс. га

Аграрии Житомирской области по состоянию на 26 октября убрали сою на площади в 16,5 тыс. га - на 77% запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА по вопросам АПК Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, уже намолочено 31 тыс. тонн зерна при средней урожайности 18,5 ц/га.

Н.ДИДКОВСКИЙ напомнил, что в этом году аграрии области увеличили посевы сои по сравнению с прошлым годом на четверть - до 21,7 тыс. га.