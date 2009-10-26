«НИБУЛОН» намерен построить 4 элеватора

ООО СП "НИБУЛОН" заявил о начале строительства в текущем году четырех элеваторов в Запорожской и Полтавской областях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ООО СП "НИБУЛОН", общий объем элеваторных емкостей первой очереди, запланированных к вводу до конца 2009 года, составит 300 тыс. тонн. К июлю 2010 года, с учетом элеваторных емкостей второй очереди, этот объем возрастет вдвое – до 600 тыс. тонн.

В компании отметили, что благодаря введению в эксплуатацию новых элеваторных мощностей аграрии получат возможность увеличить реализацию зерна на 2,5 млн. тонн, что, в свою очередь, должно снять проблему дефицита элеваторных емкостей в центральной части Украины (Черкасской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях).

Кроме того, реализация указанного проекта позволить восстановить существовавший ранее Днепровский транспортный узел, способный «оживить» Днепр как транспортную артерию Украины.

Запланированные объемы годовых перевозок зерна по реке – свыше 1 млн. тонн зерна в год. Инвестиционная программа компании стоимостью 150 млн. долл. США также предусматривает строительство 24 несамоходных судов смешанного ("река-море") плавания дедвейтом 108 тыс. тонн, и 14 морских и речных буксиров; строительство восьми элеваторов и речных терминалов.