В Житомирской обл. подсолнечник убран с 80% площадей

Аграрии Житомирской области убрали подсолнечник с 80% засеянных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, из запланированных для уборки 6 тыс. 461 га подсолнечника уже обмолочено на площади 5 тыс. 100 га, намолочено более 10 тыс. т семян этой культуры.

Н.ДИДКОВСКИЙ уточнил, что в 2008 г. на указанную дату подсолнечник был убран с площади в 3 тыс. 177 га , было намолочено только 5 тыс. тонн при средней урожайности 17,3 ц/га.