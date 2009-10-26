На Кировоградщине план по налогу на землю перевыполняется

С начала года план поступлений в бюджет Кировоградской области по налогу на землю выполняется на 142%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного финансового управления Кировоградской облгосадминистрации Сергей ШЕРЕМЕТ.

По его словам, в январе-октябре 2009 года предусмотрено собрать 90,3 млн. грн. платы за пользование землей. «По состоянию на 26 октября уже собрано 93,1 млн. грн., а до конца месяца мы ожидаем поступлений в бюджет в сумме 100,1 млн. грн.», - подчеркнул начальник управления.

С. ШЕРЕМЕТ отметил, что в Кировограде самая серьезная ситуация с невыполнением запланированных показателей по налогу на землю.

«В бюджете областного центра на 2009 год предусмотрено собрать 33,1 млн. грн. данного налога. На сегодня в бюджет поступило лишь 14 млн. грн., или 42% от плана. Очевидно, что городскому совету придется пересматривать бюджет», - сказал С. ШЕРЕМЕТ.

По его словам, по предварительным подсчетам, Кировоградская область за 10 месяцев выполнит местные бюджеты на 103,5% (на сегодня уже 100,1%).

«Ситуация с выполнением государственного бюджета сложнее. Ожидается выполнение за 10 месяцев лишь на 97,4%», - отметил начальник управления.