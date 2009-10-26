Аграрии Житомирщины заготовили 87 тыс. т грубых кормов

Аграрии Житомирской области заготовили 87 тыс. тонн грубых кормов или 86% от плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Потребность в кормах в облаcти составляет в целом 1 млн. 20 тыс. тонн кормовых единиц. В структуре кормов на сено приходится 36%, на сенаж - 37 %, 27% занимает солома.

Отмечается также, что силосную кукурузу аграрии собрали на площади 13,0 тыс. га. Заготовлено 216 тыс. тонн силоса, что на 22% больше, чем в 2008 г. Увеличения показателя аграриям региона удалось достичь за счет увеличения урожайности, которая составляет 229 ц/га против 180 ц/га в 2008 году.