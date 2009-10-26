Ряд районов Крыма не справляются с посевом озимых

Ряд районов Крыма не справляются с задачей по севу озимых зерновых культур под урожай 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики автономии Павел АКИМОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Та задача, которую мы определили для Крыма, находится под угрозой только потому, что безответственно подходят к выполнению своих обязанностей руководители (некоторых – УНИАН) районов. Это Бахчисарайский, Красногвардейский, Сакский, Ленинский районы», - сказал он.

В то же время, первый вице-премьер Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО сообщил, что от руководителей райгосадминистраций отстающих районов требуют «исправить ситуацию». Если этого не произойдет, то, по его словам, руководство Совета министров доложит Кабинету министров Украины и Президенту Украины о срыве этими районами и их руководителями посевной кампании.

Как сообщал УНИАН, в начале октября пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на слова П.АКИМОВА сообщила, что в автономии сев озимых зерновых культур под урожай 2010 года планируется завершить до 25 октября.