Индия импортирует свыше 346 тыс. т растительных масел

Согласно информации Dow Jones, семь штатов Индии подали заявки на импорт пищевых растительных масел общим объемом 346,07 тыс. тонн через государственные трейдерские компании для пополнения предложения данной продукции на внутреннем рынке, сообщает АПК-Информ.

Импорт масел будет осуществляться несколькими траншами вплоть до марта 2010 г. Семь штатов Индии поддержало данную инициативу правительства в рамках программы социального обеспечения.

До середины октября около 35 тыс. тонн пищевых масел из общего объема уже было отправлено в указанные штаты.

Госоператоры будут импортировать преимущественно рафинированный, отбеленный и дезодорированный пальмовый олеин из Малайзии и Индонезии по средней цене около $800 за тонну, а также рафинированное соевое масло.

Учитывая, что Индия является одним из ведущих потребителей и импортеров растительных масел в мире, данная информация может повлиять на укрепление цен на мировом рынке данной продукции.

Напомним, что ежегодный объем потребления растительных масел в Индии составляет около 15 млн. тонн, при этом около половины обеспечивается за счет импорта.