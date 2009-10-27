Вступило в силу постановление Кабмина о поддержке производителей сахара

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1108 от 30.09.09 "О мерах относительно поддержки производителей сахара".

Об этом 26 октября 2009 г. сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как отмечается, документ вступил в силу со дня его официального опубликования - 23 октября 2009 г.

Документ официально опубликован в "Урядовом курьере" 23.10.2009 №196. Кроме того, постановление будет опубликовано в "Официальном вестнике Украины" от 30.10.2009 №81.

Регистрационный код нормативно-правового акта в Минюсте 48220/2009.

Данным постановлением с 1 октября 2009 г. устанавливается предельный уровень цены на газ, используемый для производства сахара и подготовку семян сахарной свеклы, на уровне 1584,4 грн. за 1 тыс. куб. м, что примерно на 20% ниже, чем она была раньше. Тариф на природный газ для производителей сахара и семян сахарной свеклы не учитывает НДС, сбор в виде целевой надбавки, транспортировку.

Согласно документу, Министерство топлива и энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" должны с 1 октября ввести для сахарников и производителей семян свеклы расчеты за фактически потребленный газ, а не по предоплате, и не применять штрафные санкции за несоблюдение среднесуточных объемов потребления газа.

"Нафтогаз Украины" также обязан обеспечить бесперебойную поставку газа на эти предприятия.