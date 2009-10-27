В Италии снижен прогноз урожая кукурузы

Производство кукурузы в Италии достигнет более низкого уровня в этом году, чем прогнозировалось ранее, говорится в официальном отчете, пишет «Агро Перспектива».

Бюро статистики Istat сообщило, что урожай кукурузы в Италии – второй по величине стране-производителе этой культуры в Европе, составит 8,28 млн. тонн, что на 15,4% меньше, чем было собрано в прошлом году и ниже показателя, прогнозируемого ранее.

Три недели назад Научный центр по сельскому хозяйству Ismea представил отчет, согласно которому производство должно было достигнуть уровня 8,52 млн. тонн, тогда как расположенная в Брюсселе зерновая группа Coceral оценила объем урожая на уровне 8,80 млн. тонн.

Спад частично связан с сокращением посевных площадей. Фермеры засеяли этой культурой всего 943 тыс. га в этом году, что на 4,9% ниже показателя прошлого года, говорится в отчете.

Некоторые производители жалуются, что спад урожайности также может быть вызван введением временного запрета на неоникотиноиды, использование которых было названо одной из причин резкого сокращения численности пчел.

Некоторые источники утверждают, что введение ограничений на применение этих пестицидов привело к уменьшению урожайности нынешнего урожая кукурузы на 5%.

Istat также увеличил прогноз производства мягкой пшеницы с 2,95 до 3,27 млн. тонн.

Оценка урожая твердых сортов пшеницы, которые используются для приготовления пасты, была снижена на 30 тыс. тонн до 4,11 млн. тонн, по сравнению с прошлым прогнозом.

Прогноз производства ячменя упал на 100 тыс. тонн до 1,1 млн. тонн, несмотря на увеличение посевных площадей под эту культуру в текущем году на 18 600 га.