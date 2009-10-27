В Белоруссии убрано более 80% площадей сахарной свеклы

Сахарная свекла в Белоруссии убрана на площади 70 тысяч 600 гектаров, что составляет 80,2% от необходимого объема, сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает AgroNews.

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный вид сельхозработ в республике был осуществлен на площади 70 тысяч 300 гектаров, что составляло 77,2% от необходимого объема.

Что касается текущего года, то в наибольшей степени сахарная свекла убрана на территории Брестской области - на 82,2% от необходимого объема, в наименьшей - на территории Минской области - на 78,5% от необходимого объема.

Общий вес накопанной сахарной свеклы сейчас в республике составляет 2 миллиона 989 тысяч тонн, урожайность равна 423,4 центнера с гектара (в то время как в прошлом году по состоянию на аналогичную дату она равнялась 413,7 центнера с гектара).