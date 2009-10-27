В Украине рентабельность выращивания зерновых не ниже 30%

Разговоры о том, что украинские зернотрейдеры диктуют цены сельхозпроизводителям, оставляя последних без заработка, - не соответствуют реальной ситуации. Так же, как и жалобы аграриев на якобы тотальную убыточность украинского АПК. К таким выводам пришел специалист департамента по вопросам АПК и химпрома «Держзовнишинформ» А. Одосий, передает «UBR».

По словам эксперта, в 2009 году трейдеры работают с минимальной прибылью и берутся даже за поставки, которые приносят $1 на тонне зерна. В более благополучные годы наценка посредников колебалась в пределах $10-$15/т, причем закупочные цены не опускались ниже уровня, обеспечивающего 10%-ую рентабельность производителям зерна.

В текущем году украинские фермеры имеют на зерновых в среднем 30% рентабельности, а по таким культурам, как подсолнечник, - более чем 100%.