В Житомирской области закончилась уборка хмеля

Хмелеводческие хозяйства Житомирской области завершили уборку хмеля, собрав 871 тонну хмеля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Евгений ДАНКЕВИЧ.

По его словам, хмель убран на площади 665 га (на 48% больше прошлогоднего), средняя урожайность составляет 13,1 ц/га (на 45% больше показателя 2008 года).

При этом Е.ДАНКЕВИЧ отметил, что в регионе "серьезно усложнилась реализация шишек хмеля".