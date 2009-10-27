Аграрии Житомирской области заготовили 74 тыс. тонн зернофуража

В Житомирской области аграрии заготовили только 74 тыс. тонн зернофуража, что составляет 59% от необходимого.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Евгений ДАНКЕВИЧ.

По словам Е. ДАНКЕВИЧА, в этом году у аграриев региона есть реальная возможность засыпать для потребностей общественного животноводства необходимое количество зернофуража, поскольку валовое производство зерна (уже около 1 млн. тонн) в регионе позволяет это сделать. "Однако по состоянию на 23 октября из прогнозированных 125 тыс. тонн зернофуража заготовлено только 74 тыс. тонн, или 59% от необходимого", - добавил он.

Е. ДАНКЕВИЧ уточнил, что в Олевском, Народичском, Володарско-Волынском, Житомирском районах запасы зернофуража составляют только 6-30% от необходимого.