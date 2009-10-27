В Житомирской области зерновыми засеяно 114 тыс. га

Аграрии Житомирской области провели сев зерновых культур под урожай 2010 года на площади 114 тыс. га, что составляет 76% от запланированных 150 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Евгений ДАНКЕВИЧ.

По его словам, в Житомирской ОГА обеспокоены судьбой урожая следующего года, прогнозы по которому пока неутешительные.

Е.ДАНКЕВИЧ сообщил, что в начале посевной кампании в Житомирской области по поручению замгубернатора области Николая ДЕЙСАНА в каждом районе провели научно-практические семинары, аграриям региона дали рекомендации относительно особенностей выращивания озимых зерновых культур в неблагоприятных погодных условиях. «Как ими воспользовались, можно судить по названным мною цифрам сева зерновых культур под будущий урожай», – сказал он.

По данным Е.ДАНКЕВИЧА, план сева озимых зерновых культур почти на 100% выполнили сельхзпредприятия Бердичевского, Ружинского, Романовского и Народичского районов. Хуже всего обстоят дела в Овручском и Коростенском, где план сева зерновых выполнен лишь на 20-40%.

Также Е.ДАНКЕВИЧ сообщил, что в целом по области ожидается недосев озимых на площади 27-30 тыс. га. По оперативным данным с районов, на 23 октября 40% озимых культур находятся в удовлетворительном состоянии, 38% – в слабом.

Он также призвал руководителей управлений АПК в районах принять срочные меры для формирования структуры посевных площадей яровых зерновых культур с учетом недосева зерновых с осени и предусмотреть возможный их пересев весной.

Заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные семена яровых зерновых.

«Также сельхозпредприятиям региона предстоит еще поднять тысячи гектаров зяби, заготовить минеральные удобрения и средства защиты растений», – подчеркнул Е.ДАНКЕВИЧ.