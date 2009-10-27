BG Capital разместила 17,2% акций Sintal Agriculture

Инвестиционная компания BG Capital завершила частное размещение 17,2% доли сельскохозяйственной компании Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже (тикер – SNPS GR) на общую сумму 13 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор BG Capital Ник ПИАЦЦА.

По его информации, цена размещения составила 2,28 долл. за 1 депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в размере 75 млн. долл. Размещение было реализовано путем продажи 5,7 млн. депозитарных расписок с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, выпущенных Deutsche Bank. Компания BG Capital выступила организатором и эксклюзивным агентом по размещению.

В размещении приняли участие 17 иностранных инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы, США и России. По итогам размещения суммарная доля иностранных инвесторов в уставном капитале компании превысила 35%.

Привлеченные средства компания направит на приобретение элеватора в Крыму и строительство нового элеватора в Харьковской области общей мощностью 215 тыс. тонн единовременного хранения. Также компания планирует увеличить земельный банк на более чем 20 тыс. га поливных земель в Херсонской области.

По словам генерального директора BG Capital Н.ПИАЦЦЫ, данная сделка является своеобразным поворотным моментом для украинского рынка. «Она показала, что иностранные инвесторы стали намного требовательнее к качеству и объектов инвестирования, и услуг местных инвестбанков», – отметил он.

По мнению генерального директора Sintal Agriculture Вадима МОГИЛЫ, время для размещения выбрано очень удачно. По его словам, только строительство элеватора в Харьковской области сейчас обойдется в три раза дешевле, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. Sintal Agriculture – один из ведущих агрохолдингов в Украине. Земельный банк компании насчитывает около 100 тыс. га земли в Харьковской и Херсонской областях, из которых 20 тыс. га – поливные земли. Площадь обрабатываемых земель составляет 85 тыс. га. Согласно консолидированной аудированной отчетности за 2008 год, чистый доход компании составил 38 млн. долл., операционная прибыль – 21,3 млн. долл., чистая прибыль – 14,1 млн. долл.

BG Capital работает на рынке инвестиционного банкинга в Украине, Грузии и Беларуси. BG Capital является дочерней компанией АО «Банк Грузии». Компания основана в 2000 году и предоставляет полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая операции с ценными бумагами, привлечение акционерного и долгового финансирования, услуги по слиянию и поглощению, а также услуги private banking.