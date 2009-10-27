В Херсонской обл. переработка продукции животноводства сократилась

В Херсонской области в январе-сентябре 2009 года переработка продукции животноводства сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, за указанный период от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей на перерабатывающие предприятия области поступило 2,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 26,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 140,2 тыс. тонн молока и молочных продуктов, что на 3,2% меньше, чем за 9 месяцев 2008 года.

Доля хозяйств населения в общем объеме закупленного перерабатывающими предприятиями скота и птицы по сравнению с январем-сентябрем 2008 года уменьшилась с 18,8% до 2,2%, молока – с 90,1% до 86,3%.

Кроме того, перерабатывающие предприятия области использовали для переработки 64 тонны собственных выращенных скота и птицы (на 29,7% меньше) и 279 тонн молока (на 14,2% меньше).