Ющенко призывает Тимошенко решить проблемы граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО сконцентрироваться на решении проблем граждан с получением государственных актов на право собственности на землю.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в его письме в адрес премьера.

“Приветствуя прогрессивные положения постановления Кабинета министров Украины от 05.08.09 №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году», вынужден обратить Ваше внимание на ряд проблемных вопросов, которые затрагивают граждане Украины в многочисленных обращениях ко мне по поводу ограничения их прав во время получения государственных актов на право собственности на земельный участок”, - говорится в письме Президента

В частности, он отмечает, что вне поля зрения указанного постановления остался вопрос компенсации гражданам Украины понесенных ими расходов на оплату услуг государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» и других государственных землеустроительных организаций за изготовление технической документации. По данным Госкомзема, таких граждан насчитывается свыше 250 тысяч. В.ЮЩЕНКО считает, что указанные средства должны быть возмещены, чтобы не допустить дискриминации этой категории граждан по сравнению с теми, кто бесплатно получит государственные акты.

По его мнению, источником таких возмещений должны стать и значительные штрафные санкции, начисленные по результатам плановых проверок территориальных подразделений государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» и других организаций относительно порядка ценообразования на их услуги (письмо Кабинета министров Украины от 13.10.09 №13474/0/2-09).

В дальнейшем для недопущения необоснованного завышения цен на услуги территориальных органов Госкомзема, Минприроды и государственных землеустроительных организаций Президент предлагает ввести государственное регулирование цен в этой сфере и установить контроль за ценообразованием. При этом он отмечает, что это прямая обязанность Кабинета министров Украины.

“Вызывает обеспокоенность также то, что за три месяца со времени принятия упомянутого постановления государственные акты фактически выданы всего 44 тысячам граждан из около 7 миллионов, которые имеют такое право. Ситуация выглядит критической, если принять во внимание, что до окончания года остается меньше двух месяцев, а соответствующих ресурсов в проекте Государственного бюджета Украины на 2010 год не предусмотрено”, – заявляет Президент.

Также, по его словам, в определенном «пожарном» режиме работы землеустроителей и соответствующих учреждений повышается риск допущения технических ошибок в документации, цена которых в такой важной для граждан сфере, как земельные отношения, может оказаться чрезвычайно высокой.

“Учитывая указанное и реалистично оценивая положение вещей, считаю целесообразным в течение последних двух месяцев текущего года сконцентрировать усилия на надлежащем проведении всех подготовительных работ, а завершающий этап бесплатного оформления государственных актов перенести на 2010 год. Прошу в десятидневный срок проинформировать меня о решении указанных проблем”, – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.