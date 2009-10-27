В Херсонской обл. оборот ресторанов упал

В Херсонской области оборот ресторанного хозяйства (включая оборот ресторанного хозяйства физических лиц) за 9 месяцев т.г., по сравнению с показателями за 9 месяцев 2008 года, сократился на 12,3% и составил 156,4 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом объем розничного товарооборота предприятий региона, которые осуществляют деятельность по розничной торговли и ресторанному хозяйству, за указанный период составил 3,152 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 17,7% меньше, чем год назад.