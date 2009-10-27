Суд отказал в защите ТМ Raffaello

Сегодня Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационные жалобы компании Соремартек С.А. (Группа Ферреро) и Государственного департамента интеллектуальной собственности, оставив в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о прекращении правовой охраны торговой марки «Raffaello», зарегистрированной компанией Соремартек С.А. (Группа Ферреро) в 2003 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что такое решение суда «станет серьезным препятствием для дальнейшей деятельности компании в Украине и послужит негативным сигналом для других иностранных инвесторов – обладателей известных брендов, которые уже работают или собираются выйти на украинский рынок».

В компании заявляют, что группа Ферреро продолжит системно использовать все представленные законодательством Украины возможности для защиты своей правовой позиции, своих инвестиций в бренд, и намерена обратиться в Верховный Суд Украины для обжалования сегодняшнего решения с целью продолжить консолидацию и расширение своей деятельности на территории Украины.

Сообщается, что предметом изначальных исковых требований Группы Ферреро являлся, в частности, запрет российскому производителю кондитерских изделий ЗАО «Ландрин» (г. Санкт-Петербург, РФ) использовать торговую марку по международной регистрации №798984, принадлежащую группе Ферреро и охраняющую внешний вид конфеты Raffaello, при производстве и реализации вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом «Landrin Waferatto Classic», по внешнему виду напоминающих конфеты Raffaello.

ТМ Raffaello была зарегистрирована Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Украины в 2004 году и действовала на территории Украины уже более 5 лет.

3 февраля 2009 года Хозяйственный суд г. Киева подтвердил обоснованность исковых требований Группы Ферреро. При рассмотрении дела была назначена судебная экспертиза, проведенная НИИ Интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины и подтвердившая позицию Группы Ферреро. В своей апелляционной жалобе от 12 февраля 2009 года ЗАО «Ландрин» оспаривало результаты этой экспертизы, а также действительность правовой охраны торговой марки по международной регистрации №798984 на территории Украины.

17 марта 2009 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную ЗАО «Ландрин» на решение суда первой инстанции и принял решение o проведении повторной экспертизы, в ходе которой эксперт пришел к выводам, кардинально противоречившим результатам уже имевшейся в деле экспертизы. Учитывая противоречие результатов двух экспертиз, Группа Ферреро ходатайствовала о проведении третьей экспертизы, в чем Группе Ферреро судом было отказано.

По итогам рассмотрения дела 15 июня 2009 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес постановление оставить иск Группы Ферреро без рассмотрения, а также прекратить правовую охрану торговой марки по международной регистрации №798984 на территории Украины. Вынося такое решение, суд основывался на выводах повторной экспертизы.