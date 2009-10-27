Саркози предоставит беспрецедентную помощь сельскому хозяйству

Президент Франции Николя САРКОЗИ объявил о предоставлении беспрецедентной помощи сельскому хозяйству в 1,65 млрд. евро.

Как сообщает агентство AFP, об этом Н.САРКОЗИ заявил сегодня, посещая восток страны.

“Я не позволю, чтобы французское сельское хозяйство было “сметено” кризисом”, - заявил Н.САРКОЗИ.

По словам французского Президента, из этой суммы 1 млрд. евро будет доступным в виде банковских кредитов, еще 650 млн. евро – в виде государственной помощи.

По его словам, кредитная ставка при этом будет составлять 1,5% годовых, а для молодых фермеров – достигнет 1% годовых.

Французский Президент также выразил убеждение, что отсутствует в достаточном количестве законодательство, которое бы регулировало сельское хозяйство должным образом на уровне ЕС.

Н.САРКОЗИ также обратил внимание на неприемлемость того, что за последний год стоимость продуктов, по которой их покупали у фермеров, снизилась на 20%, а стоимость продуктов для конечного потребителя – всего на 1%.

Франция – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в ЕС. В ее аграрном секторе работает 770 тыс. чел. В то же время, французский агросектор получает и самую большую помощь из бюджета ЕС – в 2008 году общая сумма помощи составляла 10 млрд. евро.