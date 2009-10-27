В Винницкой обл. реализация продуктов на рынках выросла

В Винницкой области за 9 месяцев реализация сельскохозяйственных продуктов на городских рынках увеличилась на 2,3%, против января-сентября 2008 года, при росте цен на рынках на 14,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Отмечается, что за счет организованных рынков в январе-сентябре 2009 года формировалось 34% общего объема реализации потребительских товаров. В обороте этих рынков 14,7% объемов составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

Цены на продукты животноводства увеличились на 14,4%, их реализация увеличилась на 5,1%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 5,1%, при росте цен на 4,1%.

В январе-сентябре 2009 г. отмечен рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, по сравнению с январем-сентябрем 2008 г. В частности, рис, масло животное, сахар, сало свиное подорожали на 56,1-30,1%, яйца, чеснок, брынза, говядина, куры, мед, телятина, сметана, молоко свежее - на 24,9-10,0%, сыр (творог), орехи, картофель - на 7,9-3,1%.

В тот же время, снизились цены на свеклу, лук репчатый, капусту свежую, зерновые, морковь, масло, пшено, яблоки, крупу гречневую - на 46,9-7,5%.