В Винницкой обл. сократилось производство масла

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-сентябре т.г. выработали 7,522 тыс. тонн сливочного масла жирностью до 85%, что на 19,6% или на 1,839 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства сливочного масла в январе-сентябре связан со смещением потребительских предпочтений, вызванным, в свою очередь, финансово-экономическим кризисом.

В частности, в сентябре т.г., по сравнению с сентябрем 2008 г., производство сливочного масла жирностью до 85% молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 21,9% или на 0,231 тыс. тонн – до 0,824 тыс. тонн. По сравнению с августом текущего года в сентябре 2009 года производство сливочного масла сократилось на 18,98% или на 0,193 тыс. тонн.

Наибольшее сокращение производства данного вида продукции произошло на предприятиях Тульчинского – 40,7%, Шаргородского – 30,2% и Бершадского районов – на 11,8%.

В то же время, нарастили производство сливочного масла перерабатывающие предприятия Литинского района – на 20% и Гайсинского района – на 22,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 11,51 тыс. тонн сливочного масла, что на 8,5% или на 0,902 тыс. тонн больше, чем в январе-декабре 2007 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосирзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимаются 11 предприятий. На долю производителей молочной продукции региона приходится около 15% общеукраинского объема производства этой продукции.