В Индии производство кукурузы сократится

По прогнозам трейдеров и аналитиков, производство кукурузы в Индии в сезоне-2009/10, начавшемся 1 октября, сократится на 9% - до 17,5 млн. тонн против 19,3 млн. тонн, собранных в 2008/09 МГ, ввиду неблагоприятных погодных условий, сообщает АПК-Информ.

Так, в начале октября в южных штатах страны Карнатака и Андхра-Прадеш, которые производят около 35% общего урожая кукурузы Индии, наблюдались наводнения. По предварительным оценкам, стихия нанесла ущерб посевам кукурузы площадью 2,5 млн. га в штате Карнатака и около 20 тыс. га в штате Андхра-Прадеш.