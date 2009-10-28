В Венгрии урожай зерновых в 2009 году значительно снизился

По оценкам Министерства продовольствия Венгрии, валовой сбор зерновых (за исключением кукурузы) в текущем сезоне составил 5,98 млн. тонн, что на 24% ниже показателя прошлого года и на 15% уступает среднему уровню производства за последние 5 лет, сообщает АПК-Информ.

Так. фермеры страны собрали около 4,39 млн. тонн пшеницы против 5,63 млн. тонн в 2008 году. Кроме того, объемы производства ячменя сократились на 30% до 1,03 млн. тонн.

Что касается кукурузы, то прогноз урожая зерновой в 2009 г. составляет 7,61 млн. тонн, что на 14% меньше объема, собранного в прошлом году (8,96 млн. тонн).

Основной причиной сокращения объемов производства эксперты называют засушливую погоду в зерновом поясе страны.