Одесская область намерена выйти на международный рынок агропродукции

Племенные хозяйства Одесской области смогут продавать свой скот на международных выставках круглый год. Об этом заявил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Николай Кисеолар, сообщает АПК-Информ со ссылкой на Репортер.

По его словам, руководство Одесской области изменит формат международных выставок сельского хозяйства, проходящих на территории региона. Так, на выставках-ярмарках будут не только демонстрироваться достижения в животноводстве, но и будет организована продажа племенных животных.

«В выставках принимают участие только одна десятая часть племзаводов. Поэтому я уверен, что мы можем продавать наш скот круглый год, а не только в определенное время», - подчеркнул заместитель губернатора.

Также он сообщил, что в текущем году Одесскую область посетили несколько делегаций: Голландия представила свои разработки в селекции, а Китай - в капельном орошении.

«Беларусь хотела продемонстрировать свои достижения в молочном и мясном комплексах, но, к сожалению, они не смогли нас посетить», - отметил Н.Кисеолар.

Заместитель председателя облгосадминистрации сообщил, что на выставки будут приглашаться делегации из Польши, Грузии, Молдовы и других соседствующих с Украиной государств. «Беларусь хочет развернуть сельскохозяйственный рынок к нам, а Грузию интересуют селекционные сорта ячменя и других зерновых», - добавил он.

Н.Кисеолар подчеркнул, что Одесская область может захватить европейские рынки своей винной продукцией.

«Со всей ответственностью заявляю, что грузинские вина во многом отстают от наших. Но у Грузии больше опыта в вопросе виноделия: исторически сложилось, что многие наши виноделы были выходцами с Кавказа», - отметил вице-губернатор.