МинАП: Аграрии Украины в 2009 г. уменьшили привлечение кредитов

Украинские сельхозпроизводители в 2009 г. в 2,8 раза уменьшили привлечение кредитных ресурсов по сравнению с предыдущим периодом - до 5 млрд. грн. Об этом сообщил 27 октября директор финансового департамента Минагрополитики Украины Григорий Зуб, выступая на заседании "круглого стола" в Аграрной палате Украины, сообщает АПК-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также отметил, что в настоящее время только в 10 регионах из 25 сельхозпроизводители имеют доступ к кредитным ресурсам. "Поэтому, очевидно, весеннюю посевную кампанию в 2010 г. будем проводить без поддержки банков", - сказал он.

Г.Зуб также сообщил, что в текущем году из госбюджета минимальная потребность в средствах на удешевление кредитов для АПК составляет 1,7 млрд. грн., в т.ч. 300 млн. грн. из общего фонда, 800 млн. грн. - из стабфонда. При этом для пролонгации кредитов, выданных сельхозпроизводителям в 2008-2009 гг., планируется направить 192 млн. грн. "В настоящее время правительством принято решение о выделении на эти цели из стабфонда 115 млн. грн., из них выделено 83 млн. грн.", - уточнил директор департамента. Он также сообщил, что 120 млн. грн. аграриям планируется выделить для удешевления кредитов на реализацию инновационных проектов.