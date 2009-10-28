Кабмин разрешил возмещать НДС спиртозаводам

Кабинет министров Украины разрешил возмещать НДС спиртзаводам за счет отгрузки зерна из Аграрного фонда. Об этом сообщил 27 октября директор финансового департамента Минагрополитики Григорий Зуб, выступая на заседании "круглого стола" в Аграрной палате Украины, сообщает АПК-Информ.

Он напомнил, что ранее такое решение было принято правительством в отношении зернотрейдеров. По его словам, всего таким образом планируется возместить НДС на 2 млрд. грн.

"Может, кто-то из зернотрейдеров и не очень доволен, но мы отпускаем зерно по рыночным ценам, и они могут его потом экспортировать", - сказал Г.Зуб. Он также сообщил, что в 2010 г. согласно проекту госбюджета на финансирование операций Аграрного фонда по ценовому регулированию товарных рынков предусмотрено увеличить расходы с 2,2 до 3,2 млрд. грн. по сравнению с предыдущим периодом.