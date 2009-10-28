В России завершается сев озимых

Итоги сева озимых зерновых, очевидно, преподнесут очередной сюрприз. Несмотря на существенное падение цен на зерно этим летом и в начале осени, площадь сева озимых зерновых вновь ожидается рекордной, сообщает «СовЭкон».

Наибольший прирост произойдет в Приволжском ФО, что во многом стало результатом летней засухи в текущем году, нанесшей наибольший урон посевам яровых, тогда как озимые культуры дали неплохой урожай, а во многих хозяйствах даже выше прошлогоднего.

В то же время очевидно, что расширится площадь сева озимых зерновых и в Южном ФО, где сев еще не завершен.