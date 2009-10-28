В Винницкой области вырос надой молока

В аграрных предприятиях (кроме малых) Винницкой области в январе-сентябре 2009 года возрос средний надой молока в расчете на среднее поголовье коров на 20,3% или на 542 кг по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 3,207 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой ОГА.

Согласно сообщения, средний надой молока в расчете на одну корову по сравнению с прошлогодним периодом возрос в сельхозпредприятиях всех районов (кроме Тывровского), самые большие надои 5190 кг получены в Крыжопольском, 4025-4520 кг в Ямпольском, Томашпольском, Тростянецком районах.

Кроме того, в январе-сентябре 2009 г. против соответствующего периода 2008 г. общее производство молока возросло на 0,1%, за счет увеличения валовых надоев в аграрных предприятиях на 12,4%.

Производство молока увеличено в сельхозпредприятиях 24 районов области, наиболее значительно в Чечельницком (в 1,5 раза) и Ямпольском (на 34,6%) районах. При этом, сокращение производства молока зафиксировано в Жмеринском (в 3,2 раза) и Барском (в 1,5 раза) районах.