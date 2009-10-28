Производство сахара в Украине составит 1,28 млн. тонн

Минагрополитики прогнозирует производство сахара в Украине в 2009/2010 МГ в объеме 1,28 млн. т. Об этом сообщил 27 октября 2009 г. заместитель главы ведомства Я. Гадзало, выступая на заседании "круглого стола" в Аграрной палате Украины. Он подчеркнул, что при этом объем внутреннего потребления сахара в Украине составляет 1,9 млн. т. "В балансе еще 600 тыс. т. считается как переходящие остатки", – уточнил замминистра, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ранее Минагрополитики Украины прогнозировало производство сахара в Украине в 2009/2010 МГ в объеме 1,4-1,45 млн. т. "Однако урожайность сахарной свеклы в этом году оказалась в среднем на 35 ц/га ниже, чем в прошлом году", – пояснил замминистра.

Также Я. Гадзало сообщил, что Минагрополитики Украины считает необходимым увеличить в 2010 г. дотации на выращивание сахарной свеклы в 2 раза по сравнению с предусмотренным в проекте госбюджета-2010 показателем, до 1500 грн/га. "В отдельных регионах это может быть и 1700-2000 грн/га", – уточнил он.

Замминистра также отметил, что для снятия дефицита сахара на своем внутреннем рынке Украина не сможет рассчитывать на поставки тростникового сахара-сырца. "Во-первых, он сейчас дороже свекловичного по цене на мировом рынке. Во-вторых, я разговаривал с министром сельского хозяйства Бразилии, которая имеет квоту на беспошлинный ввоз в Украину 150 тыс. т сырца в рамках договоренностей ВТО. Так вот у них поставки сахара уже законтрактованы до 2012 г. включительно. Поэтому, прежде всего нам необходимо поддержать своего производителя", – заявил Я. Гадзало.