Подсолнечное масло исчерпало проблему

Стоимость подсолнечника, месяц назад обвалившаяся ниже уровня рентабельности производства, сейчас устраивает и сельхозпроизводителей, и правительство. В то же время у переработчиков начались сложности с закупкой сырья, поскольку аграрии придерживают партии в ожидании дальнейшего роста цен, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Экономические известия.

Проблема, которая менее месяца назад грозила вмешательством чиновников и администрированием масложирового рынка, исчезла сама собой — цены на подсолнечник после кратковременного провала начали расти со скоростью 30-50 грн. в день. В конце сентября аграрии били тревогу, называя сложившийся уровень цен на рынке — около 1900 грн./т — убыточным, и нарекали на диктат переработчиков, которые в разгар уборочной слаженно установили низкие цены. Были проведены парламентские комитетские слушания, по итогам которых было решено создать рабочую группу для разрешения проблемы и поиска консенсуса между сторонами. В частности, обсуждался вариант выведения и документального закрепления единой методы (формулы) определения цены подсолнечника. Как заявлял министр аграрной политики Юрий Мельник в разгар прений между переработчиками и производителями при актуальной цене подсолнечного масла $730-745/т, закупочная цена на подсолнечник должна быть не ниже 2400-2500 грн./т.

На сегодня, в зависимости от региона и формы оплаты, цена на подсолнечник в стране составляет 2400-2600 грн./т и имеет тенденцию к росту. Эта цифра не только перекрывает озвученный Минагрополитики минимально допустимый уровень, но и уже приближается к цене в 3 тыс. грн./т, которую сами аграрии называли как желаемую, но маловероятную. Себестоимость производства 1 т подсолнечника, которая неофициально озвучивается производителями, составляет 1300-1500 грн./т, что означает, что нынешний уровень цен обеспечивает аграриям рентабельность производства. На фоне растущей стоимости продукта участники рынка ожидаемо взяли курс на придерживание партий в надежде на еще большее удорожание. «Мы успели закончить уборку до дождей, получили неплохую урожайность,— поделился один из фермеров.— Пока не продаем, как минимум до следующей недели». Насколько устойчивой будет тенденция к росту цен, никто из участников рынка не берется прогнозировать — в профильной ассоциации «Укролія» напоминают, что цена сырья в большой степени зависит от стоимости нефти. «Если цена на нефть будет снижаться, то это потянет вниз и цену маслосемян,— говорит генеральный директор ассоциации «Укроліяпром» Степан Капшук.— Аграрии вправе подождать цены, которая их устраивает, мы видим такую тенденцию, тут ничего из ряда вон выходящего нет. Но нужно понимать, что от ожидания можно как выиграть, так и проиграть».

Официальный прогноз урожая подсолнечника недавно был пересмотрен в сторону увеличения — Министерство аграрной политики повысило свои ожидания на 9,1%, или 0,5 млн. т,— до 6 млн. т в 2009 г. (производство подсолнечника в Украине в 2008/2009 маркетинговом году составило рекордные 6,5 млн. т). Участники рынка пока называют эту цифру несколько абстрактной, ссылаясь на то, что урожай еще не убран и данные из хозяйств не аккумулированы (при этом практически все хозяйства фиксируют снижение урожайности). Но даже если страна выйдет на прогнозные объемы урожая, их хватит для загрузки в сезоне 2009/2010 70% мощностей внутри страны, что почти на 15% меньше прошлогоднего показателя.

Напомним, возможности отечественных переработчиков увеличились только за 2009 г. на 1 млн. т — за счет ввода в эксплуатацию новых заводов и реконструкции действующих, и сейчас составляют около 8,25 млн. т в год. Кризис несколько замедлил укрупнение, однако уже озвучиваются прогнозы, что в 2010 г. производственные мощности могут достичь 10 млн. т в год. «Конкуренция за сырье высокая, и подсолнечника в свободной продаже не так уж много. На многих элеваторах партии уже выкуплены»,— отмечают в ассоциации «Укролія».

По данным Минагрополитики, на 26 октября сельскохозяйственные предприятия собрали 6 млн. т подсолнечника на 3,9 млн. га, что составляет 94% от прогноза. Его урожайность в 2009 г. находится в среднем на уровне 15,4 ц/га, против 15,6 ц/га в прошлом году. Задекларированные остатки семян подсолнечника по состоянию на 1 сентября составляли 372,6 тыс. т. С начала 2009/2010 маркетингового года (сентябрь 2009 г. — август 2010 г.) масложировые предприятия Украины произвели 138,16 тыс. т подсолнечного масла. Производство масла в 2008/2009 маркетинговом году составило 2,57 млн. т, для чего было переработано 6 млн. т подсолнечника при общем производстве масличных на уровне 6,5 млн. т.