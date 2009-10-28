METRO Cash&Carry запустила собственную торговую марку

Компания «METRO Cash & Carry Украина» запустила вторую собственную торговую марку (СТМ) для представителей розничной торговли Fine Food.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Ассортимент охватывает свыше 80 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, разработанных специально для представителей розничной торговли.

Продукцию под маркой Fine Food производят 13 компаний, 6 среди которых – украинские.

В ассортименте бренда в Украине уже представлены йогурты, майонез, сметана, сыр, замороженные овощи, рыба слабого посола и холодного копчения, масло, мюсли, сладкая вода, экзотические орехи и сухофрукты. В дальнейшем он будет расширяться.

Директор по закупкам продовольственной группы товаров «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» сообщил, что в этом году будет запущена еще одна собственная торговая марка Rioba.

Fine Food является одной из 5 ключевых собственных торговых марок (СТМ) METRO Cash & Carry, среди которых Aro, H-Line, HoReCa Select и Rioba. Эти торговые марки компания развивает на международном уровне.

По состоянию на октябрь 2009 года «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» предлагает свыше 3 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров под 18 СТМ.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году "METRO Cash & Carry" открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе. "METRO Cash & Carry" инвестировала в экономику страны 460 млн. евро и создала около 7 000 рабочих мест.

"METRO Cash & Carry" управляет 650 центрами оптовой торговли в 29 странах. Численность персонала компании превышает 100 000 человек, а ее продажи за прошлый год составили 33,1 млрд. евро.

"METRO Cash & Carry" является торговым подразделением немецкой METRO Group.

В 2008 году продажи METRO Group достигли 68 млрд. евро.