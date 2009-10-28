Тимошенко обеспокоена соблюдением ГОСТов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит правительство уделить особое внимание вопросу соблюдения ГОСТов при производстве питьевой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров с участием членов Академии наук Украины, услышав от ученых, что во многих случаях качество питьевой воды, продающейся на внутреннем рынке Украины, не соответствует ГОСТам.

«Нужно, чтобы мы срочно рассмотрели этот вопрос, вплоть до того, чтобы на заседании правительства в разделе «Разное», пригласив всех, кто отвечает за это, посмотреть, что не делается, чтобы эти ГОСТы соблюдались», - сказала премьер, обращаясь к министру Кабинету министров Петру КРУПКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в правительстве уже обсуждался вопрос плохого качества питьевой воды, продаваемой на внутреннем рынке, в том числе и под известными торговыми марками.

«Мы говорили о том, что вода, которая продается сегодня в наших магазинах, и особенно под очень высокими брендами, – ее нельзя употреблять. Но для этого нужно установить ГОСТы и установить контроль за соответствием этим ГОСТам качества воды. Мы просто гробим жизнь и здоровье людей, абсолютно игнорируя такие важные задачи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.