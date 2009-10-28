В Тернопольской области под зябь вспахано почти 50% площадей

В Тернопольской области под зябь вспахано почти 47% запланированных площадей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развиткия Мария ДЕРМАНСКАЯ, всего под кукурузу, картофель, свеклу и другие овощи, которым требуется глубокая вспашка земель, сельхозпредприятия вспахали 88 тыс га, из них глибоко под сахарную свеклу – 23 тыс га.

Она отметила, что хозяйства провели также поверхноствую обработку земли без плуга культиватором на глубину до 20-22 см. “Сейчас каждый старается уменьшить затраты, поэтому переходят на распушку грунта культиватором. Некоторые планируют сеять по стерне, не будут пахать и на тех площадях, где выкопают сахарную свеклу”, – прогнозирует М. ДЕРМАНСКАЯ.